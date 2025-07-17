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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مشاهد غزة تفتقر للإنسانية وتعكس تجاهلا صارخا للقوانين الدولية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أعربت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، عن بالغ القلق والاستنكار لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان غاشم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تُقصف الخيام التي لجأ إليها آلاف المدنيين، وتُستهدف المناطق السكنية والبُنى التحتية بشكل ممنهج، في مشهد يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية، ويعكس تجاهلًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت أن ما يحدث اليوم في غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان، تُرتكب أمام أعين العالم، في ظل صمت دولي مخزٍ وتخاذل واضح من قبل المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي، الذي بات يكتفي ببيانات الشجب دون اتخاذ خطوات عملية لوقف هذا النزيف الإنساني.

وأكدت النائبة حياة خطاب، موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، والذي تجسّد في تحركات دبلوماسية متواصلة، ومبادرات إنسانية عاجلة، ومطالبات واضحة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الجاد نحو حل سياسي عادل وشامل.

واختتمت بقولها: إن استمرار هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن صمته اليوم سيُحاسَب عليه التاريخ، وأن فلسطين لن تكون وحدها، مهما اشتدت المحن.

مدينة الخيام الخيام غزة قطاع غزة مجلس النواب

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