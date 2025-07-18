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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض "ديارنا"| عندما يصبح الابن أستاذ.. أحمد عبد السميع يضيء الساحل ببريق النحاس

صانع النحاس
صانع النحاس
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

بين أجنحة معرض “ديارنا” بالساحل الشمالي،  يجلس أحمد عبدالسميع، ممسكًا بأدواته، منهمكًا في تشكيل قطعة نحاسية تلمع تحت ضوء الشمس، وكأنها تحكي قصة زمن مضى أحمد، ابن حي الجمالية العتيق بالقاهرة، لم يرث المهنة عن والده أو جده كما هو معتاد، بل تعلّمها من ابنه الصغير، الذي كان أول من عشق هذه الحرفة في العائلة.

قال الحاج أحمد (53 عامًا): "ابني كان في المدرسة، وكان بيروح يتفرج على صنايعية النحاس في الجمالية، وبقى يحاول ويشتغل ويحب المهنة.. وأنا اتشدّيت ليها من خلاله، وبدأت أتعلم منه. سبحان الله.. اتعلّمت على إيد ابني، وهو كمان بقى يعلّم غيره".

"كل قطعة فيها روح"

في ركنه الصغير داخل المعرض، يعرض أحمد مجموعة متنوعة من القطع النحاسية: أطباق مزخرفة، لوحات فنية، تحف منزلية، ومعلّقات تنبض بجمال الفن اليدوي الأصيل. يقول بابتسامة هادئة: "دي شغلانة مينفعش تتنسي، اللي يشتغل فيها لازم يحبها بجد، لأن كل قطعة فيها روح".

ويشير إلى أن بعض التفاصيل الدقيقة يتم تنفيذها باستخدام تقنيات حديثة مثل الليزر، ولكن الغالبية العظمى من العمل يدوي بالكامل، ما يجعل كل قطعة فريدة من نوعها ولا تُكرر.

وحول الاسعار المتاحة قال تبدأ أسعار منتجات أحمد من 350 جنيهًا للقطعة، وقد تصل إلى 2000 جنيه للقطع الأكبر والأكثر تفصيلًا مؤكدا أن جمهور هذه المنتجات ليس عاديًا، بل عشاق للحرف القديمة، لا يشغلهم السعر بقدر ما يبحثون عن التميز والهوية الفنية و"فيه ناس بتيجي مخصوص علشان تشتري شغل النحاس.. دول ناس بتحب القطعة، وبتقدّر المجهود اللي فيها" يقولها بفخر.

يرى عبد السميع أن معرض “ديارنا” يمثل فرصة كبيرة للحرفيين، خاصة في فصل الصيف، حيث يشهد إقبالًا من الزوار على المنتجات اليدوية، ويضيف: "المعرض بيخلينا نعرّف الناس على شغلنا.. ناس كتير مكنتش تعرف إن فيه لسه حد بيشتغل في النحاس بالشكل ده واختتم حديثة قائلا نفسي الشباب الجديد يدّي فرصة للحرف دي لانها بخلاف انها مصدر رزق فهى تاريخ وفن .

صانع النحاس ديارنا الساحل الشمالى الجمالية النحاس

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