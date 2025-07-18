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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة مصر للمعلوماتية تطلق معرض "عودة للتراث" بدار الأوبرا غدا

معرض عودة للتراث
معرض عودة للتراث

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية معرضًا فنيًا رقميًا بعنوان "عودة للتراث – Ctrl+Z"، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

تفتتح الجامعة يوم غد السبت المعرض في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى الخميس 24 يوليو، في إطار سعي الجامعة إلى دمج الإبداع الفني بالتكنولوجيا الحديثة، وإعادة إحياء الهوية الثقافية المصرية من منظور معاصر.

ويضم المعرض أكثر من 150 عملًا فنيًا رقميًا يُجسد رؤى طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم بالجامعة، ويُقدم تجارب بصرية تفاعلية تدمج بين عبق التراث وقوة التعبير الرقمي. ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الجامعة على تمكين الشباب وتقديم نماذج فنية معاصرة تعكس الوعي بالهوية والانفتاح على أدوات المستقبل.

الفن والتكنولوجيا

وقال الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن المعرض يأتي في إطار رؤية الجامعة لإعداد جيل جديد من المبدعين الذين يستخدمون أدوات العصر الرقمي لإحياء التراث والتعبير عن الثقافة المصرية بلغة بصرية معاصرة، وأضاف أن المعرض يُترجم جهود الجامعة في دعم الإبداع الشبابي، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للمشاركة في حوار حضاري يعكس مكانة مصر الثقافية والفنية.

فيما أكد الدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، أن المعرض يمثل تجربة فنية وثقافية فريدة تفتح نوافذ جديدة للحوار بين الماضي والمستقبل، موضحًا أن أكثر من 50 طالبًا يشاركون في المعرض بأعمال رقمية متنوّعة تستلهم التراث المصري والعالمي باستخدام أحدث تقنيات الفن الرقمي، لإعادة صياغة الهوية الثقافية برؤية عصرية.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، ومن 4:30 عصرًا حتى 8:30 مساءً، خلال الفترة من السبت 19 يوليو وحتى الخميس 24 يوليو 2025، والدخول مجاني.

جامعة مصر للمعلوماتية عودة للتراث تكنولوجيا المعلومات الاتصالات دار الأوبرا المصرية

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