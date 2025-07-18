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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

كشفت مصادر أمنية لـ صدى البلد، حقيقة إنهيار عقار سكني مأهول بالسكان في حي السيدة زينب.

وقال المصدر، إن الواقعة غير صحيحة وماحدث هو حدوث تصدعات بعقار سكني قديم في دائرة قسم الخليفة بدون انهيارات أو إصابات وخسائر بشرية في الأرواح.

وتابع المصدر، أنه جرى إخلاء العقار من سكانه وفحص العقارات المجاورة له مع فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع تساقط أي أجزاء منه.

من جانبها أخلت الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة عقار سكني بمنطقة الخليفة من سكانه بعد تصدعات بالحوائط.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا افاد بتعرض عقار سكني لتصدعات في دائرة قسم الخليفة وعلى الفور انتقلت أجهزة المحافظة وشرطة المرافق لموقع العقار.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط العقار وجرى إخلاء السكان وتحرير مذكرة برئاسة الحي لحين نقل السكان الي اسكان بديل وفحص ملف العقار والعقارات المجاورة.

ة إنهيار عقار سكني مأهول بالسكان السيدة زينب عقار سكني قديم قسم الخليفة

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