مصرع 3 أشخاص وإصابة طالبة من أسرة واحدة في حادث تصادم

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثامين شاب وطفلين من أسرة واحدة عقب مصرعهم في حادث تصادم بمنشأة القناطر.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت طالبة بكسور متفرقة بالجسم من أسرة واحدة في حادث تصادم بمنشأة القناطر، تم نقل الجثامين والمصابة إلى أقرب المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث منشأة القناطر يفيد فيه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة مقاول 50 سنة فوجئ بدراجة نارية تسير عكس الاتجاه يقودها عامل 44 سنة "متوفى" وبرفقته طالب 10 سنوات "متوفى" طالب 8 سنوات "متوفى" طالبة 15 سنة مصابة بكسور متفرقة بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة، مما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بالدراجة، ووفاة الشاب وطفلين وإصابة الطالبة.

تولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.