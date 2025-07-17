فريق بحث لضبط سارقي نجلي وزير أجنبي أسبق

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات

سرقة نجلي وزير بترول أجنبي أسبق بمنطقة الهرم، بعدما استولى مجهولون منهم على قرابة 750 ألف جنيه.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بابلاغ شقيقين، بتعرضهما للسرقة، مشيرين إلى اختفاء مبالغ مالية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وكلفت جهات التحقيق فريقًا من المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وسماع أقوال الجيران، لتحديد هوية المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، مع تكثيف الجهود لضبط الجناة واستعادة المسروقات.