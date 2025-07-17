نجاة شيماء سيف من الموت في حادث مروّع بأكتوبر

نجت الفنانة شيماء سيف من الموت بأعجوبة، بعد تعرضها لحادث تصادم مروع بمدينة 6 أكتوبر.

ووفقا لمصادر أمنية، كانت شيماء سيف تستقل سيارتها الخاصة عندما اصطدمت بسيارة أخرى على أحد المحاور الرئيسية، ما أدى لتحطم جزء كبير من السيارة، فيما لم تُصب بأي أذى خطير، واقتصرت الإصابات على بعض الكدمات الطفيفة وحالة من الهلع.

الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة لمعرفة أسباب التصادم.

وفي واقعة أخرى، شهد الطريق الدائري، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وميكروباص ونصف نقل، مما تسبب في توقف حركة المرور وحدوث إصابات بين الركاب.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت على الفور الخدمات الأمنية والإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وتجري الأجهزة المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.



