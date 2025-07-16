إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص في حادث تصادم توك توك ودراجة بخارية باحدى قرى تمى الامديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك ودراجة بخارية على طريق - السعودية تمي الامديد واسفر ذلك عن وقوع خمس مصابين.



وانتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من رحاب رفعت محمد حميده 46 عاما مقيمة قرية السعودية تمى الامديد مصابة بجرح قطعى حوالى 3 سم بالوجه، ورضا وحيد المتولي

34 عاما واصابته اشتباه كسر بالانف وكسور متعددة بالساقين، شهد رضا السيد 20 عاما واصابتها كدمات وسحجات بالجسم ، و سلمى رضا سيد 14 عاما مصابة بجرح قطعى حوالى 3 سم، واحمد رضا السيد 7 أعوام واصابته كدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمين السعودية بتمي الامديد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الامديد لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.