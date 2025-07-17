إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة تمناية وتروسيكل على طريق ميت غمر - بنها بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تمناية وتروسيكل مما أدى إلى وقوعه أربعة مصابين انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق ميت ميت غمر بنها وتبين ان المصابين هم: ساهر ناصر الدسوقي 55 عاما مقيم ميت غمر مصاب بكسر بالقدم اليسرى و كسر بالضلوع، بهلول محمد يونس 55 عاما مقيم ميت ناجى ميت غمر

مصاب بكسر بالعمود الفقري؛ محمد احمد السيد علي 28 عاما مقيم السيدة زينب - القاهرة ومصاب

اشتباه كسر بالساق اليمني ومحمد يحيى 21 عاما مقيم السيدة زينب -القاهرة وإصابته باشتباه ما بعد ارتجاج كدمات بالجسم والصدر.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر تلقي العلاج وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.