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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيماء سيف تساند شيرين بعد انتقادات موازين: ليه بنجلدها؟.. كلنا بنغلط

شيماء سيف
شيماء سيف
منار نور

طالت الفنانة شيرين عبدالوهاب انتقادات عقب حفلها الأخير في مهرجان "موازين" بالمغرب، ووجهت الفنانة شيماء سيف رسالة دعم لها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبّرت خلالها عن دعمها الكامل لشيرين، وعتابها للجمهور بسبب ما وصفته بـ"القسوة المفرطة".

ونشرت سيف مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه شيرين وهي تخطئ في كلمات إحدى الأغاني، ثم تتدارك الموقف سريعًا، وعلّقت قائلة: "اخترت الفيديو ده تحديدًا علشان أؤكد إنها كانت بتغني لايف، ومش بلاي باك زي ما اتقال، لأنها غلطت وتداركت الغلط في لحظة، وده يوضح إنها بتغني من قلبها".

وتابعت: "حتى لو غنت أول أغنية بلاي باك، ليه الهجوم القاسي؟ من الطبيعي تكون متوترة بعد فترة غياب طويلة عن جمهورها، وبتحاول ترجع بثقة وتشجيع، لكن للأسف الناس بقت قاسية جدًا، وكل واحد بقى ناقد فني وبيصدر أحكام قاسية".

وأضافت شيماء سيف: "شيرين نجمة كبيرة، لازم ندعمها ونقف جنبها مش نكرهها في حياتها. كلنا بنغلط، ومفيش حد معصوم، ليه الجلد؟ خلوا عندكم رحمة".

واختتمت رسالتها برسالة حب قائلة: "شيرين هي مشاعر، هي (عودتني الدنيا)، وهي (آه يا ليل)... بحبك يا شوشو، وهتفضلي نجمة كبيرة دايمًا".

شيرين عبد الواهاب حفلة شيرين شيرين

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