بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مقطع فيديو متداول من حفلها أمس بختام مهرجان موازين بالمغرب، مع معجبة صعدت لها على المسرح.

وخلال مقطع الفيديو، قامت شيرين عبد الوهاب، بإعطاء المايك لـ المعجب لتغني معها أغنية على بالي، وظل الجمهور يردد معها الأغنية.

حفل شيرين في موازين

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو.

بدأت شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان موازين بأغنية نساي، بطريقة «بلاي باك» وأعربت للجمهور عن حبها لهم بعد غياب فترة.

ولم تتوقف شيرين عند أغنية نساي، فقط بل قدمت بعدها أغنية صبري قليل، بطريقة بلاي باك أيضا، لتبدأ علامات التعجب على وجوه الكثير من الجمهور داخل الحفل.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، لجمهورها في المغرب باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور.

ولكن في بعض اللقطات التي تم تداولها من الحفل، ظهرت شيرين عبد الوهاب، تغني «بلاي باك» ليظهر الجمهور مستاء من فعل شيرين، التي أخذت استراحة مرتين خلال الحفل.

أغاني شيرين

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.