أخبار الفن| موقف محرج لـ شيرين بمهرجان موازين .. وفاة والدة هشام إسماعيل

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: موقف محرج لـ شيرين بمهرجان موازين، وفاة والدة هشام إسماعيل، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو.

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 28 يونيو، في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

أحيا المطرب الشامي، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 28 يونيو، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو، بحضور جماهيري كبير.

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي ساهر له في تونس يوم 26 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان الحمامات الدولي.

طرح النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد "WK25"، وهى بعنوان "بدي غيّر فيكي العالم"، والأغنية الآن على “يوتيوب” والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مقطع فيديو متداول من حفلها أمس بختام مهرجان موازين بالمغرب، مع معجبة صعدت لها على المسرح.

كايروكي يدعم القضية الفلسطينية في حفل ليالي مصر

أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، مساء أمس السبت 28 يونيو، فى استاد القاهرة، ضمن مشروع ليالي مصر.

أعلن الفنان محمد كيلاني وفاة عمه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أكد الفنان حمزة العيلي، خبر وفاة والدة الفنان هشام اسماعيل، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أعلن سليم -ابن الفنان عماد محرم- تفاصيل عزاء والده الراحل الذي وافته المنية مؤخرا.