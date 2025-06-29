أخبار الفن| موقف محرج لـ شيرين بمهرجان موازين .. وفاة والدة هشام إسماعيل

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: موقف محرج لـ شيرين بمهرجان موازين، وفاة والدة هشام إسماعيل، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
غنت بلاي باك.. موقف محرج لـ شيرين في حفل مهرجان موازين
أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو.
آه ونص.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها في حفل لندن
أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 28 يونيو، في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.
حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي
أحيا المطرب الشامي، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 28 يونيو، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين
أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو، بحضور جماهيري كبير.
وائل جسار يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 26 يوليو
يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي ساهر له في تونس يوم 26 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان الحمامات الدولي.
أولى أغنيات ألبومه.. وائل كفوري يطرح «بدي غير فيكي العالم»
طرح النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد "WK25"، وهى بعنوان "بدي غيّر فيكي العالم"، والأغنية الآن على “يوتيوب” والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.
بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح
ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مقطع فيديو متداول من حفلها أمس بختام مهرجان موازين بالمغرب، مع معجبة صعدت لها على المسرح.
كايروكي يدعم القضية الفلسطينية في حفل ليالي مصر
أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، مساء أمس السبت 28 يونيو، فى استاد القاهرة، ضمن مشروع ليالي مصر.
محمد كيلاني يعلن وفاة عمه
أعلن الفنان محمد كيلاني وفاة عمه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل
أكد الفنان حمزة العيلي، خبر وفاة والدة الفنان هشام اسماعيل، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ابن الفنان عماد محرم يكشف مكان عزاء والده
أعلن سليم -ابن الفنان عماد محرم- تفاصيل عزاء والده الراحل الذي وافته المنية مؤخرا.