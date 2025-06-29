ابن الفنان عماد محرم يكشف مكان عزاء والده

أعلن سليم -ابن الفنان عماد محرم- تفاصيل عزاء والده الراحل الذي وافته المنية مؤخرا.

وكتب ابن عماد محرم، عبر فيسبوك: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الأستاذ عماد محرم فقيد العائلة الغالي ، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه.. وتُقام مراسم العزاء يوم الأحد الموافق ٢٩-٦-٢٠٢٥ عقب صلاة المغرب .. في قاعة الوهاب، مسجد الشرطة – الشيخ زايد .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة عماد محرم

توفى الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عاما وقد قدم الراحل عدد من الاعمال الفنية المهمة التى تظل عالقة فى أذهان الجمهور.

وقد تعرض عماد محرم في السنوات الأخيرة لأزمة صحية خطيرة، حيث أُصيب بجلطة دماغية أثرت على نطقه وحركته، ما تسبب في ابتعاده القسري عن الساحة الفنية لفترة طويلة، ورغم تلك الظروف ظل يتمسك بالأمل في العودة للفن، مؤكدا في تصريحات سابقة أنه لن يعتزل رغم المرض، وفي 23 مايو 2025، أعلنت زوجته عن إصابته بجلطة دماغية ثانية، مما فاقم من حالته الصحية بشكل كبير، ودفعها إلى مناشدة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، وهو ما أثار تعاطف واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

عماد محرم

ولد عماد محرم في القاهرة في الثامن من شهر يونيو عام 1951م.

عمل عماد محرم بالتمثيل في فترة السبعينات، تميز بأدوار الشر وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتليفزيون وقدم مجموعة أعمال فنية متنوعة ورغم أنه لم يقم بدور بطولة مطلقة.

ولكنه معروف لدى الجمهور بأدواره، ومن أهمها دوره في فيلم “العفاريت” والذي يعتبر أشهر أعماله الفنية، تزوج من المذيعة داليا ومازالا حتى الآن يحتفلان بعيد زواجهم.

بعد نجاح فيلم “العفاريت” تغيب فترة كبيرة عن الشاشات وظهر مرة أخرى في الألفية الجديدة وقدم مجموعة أعمال درامية مع كبار الفنانين والفنانات في مصر، مثل مسلسل “الباطنية” وغيرها.

قدم الفنان عماد محرم أول دور له في الدراما التلفزيونية من خلال تقديمه مسلسل “بيار الملح” وذلك فى عام 1967 مشاركا الفنان القدير الراحل شكرى سرحان والفنانة القديرة ليلى طاهر.

قدم أول أدواره السينمائية في عام 1982م حيث قدم فيلم بعنوان “الثأر”، ثم قدم فى نفس العام دور في فيلم “رحلة الشقاء والحب”.

قدم دوراً أمام الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز في المسلسل الشهير “رأس الغول” وذلك في عام 2016.

قدم دور ضيف شرف في مسلسل “شطرنج” الجزء الثالث فى عام 2016 والذي قام ببطولته النجمة وفاء عامر.

آخر ما قدمه فى المسلسل الناجح الشهير”عوالم خفية” أمام الزعيم عادل إمام وذلك فى عام 2018.