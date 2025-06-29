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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل

هشام إسماعيل
هشام إسماعيل

أكد الفنان حمزة العيلي، خبر وفاة والدة الفنان هشام اسماعيل، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب حمزة العسلي: «لله الدوام توفت والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل رحمها الله وأسكنها الفردوس .. صلاة الجنازة في السيدة نفيسة عصراً». 

هشام إسماعيل 

وفي وقت سابق، أشاد الفنان هشام إسماعيل "فزاع"، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تتويجه بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادى الزمالك: "جوميز يلعب بواقعية ومدير فني مميز والزمالك يضم في الوقت الحالي لاعبين كبار مثل شيكابالا وعبدالله السعيد وزيزو وناصر ماهر ولكن الفريق يحتاج التدعيم في مركز أو مركزين على الأقل".

وأضاف: "جوميز مدير فني صاحب خبرات وبصمته ظهرت مع الزمالك وقدم وجوه جديدة وعلى رأسهم أحمد حمدي وأتمني عودته من الإصابة في الوقت القريب".

وأوضح: "الزمالك يحتاج دعم ببعض الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، وبطولة السوبر الإفريقي مهمة للغاية لأنها ستمنح الفريق ثقة هذا الموسم، وكنت لا أعلم شيئا عن بطولة السوبر المصري ونظامها".

وتابع: "السوبر المصري بطولة ترويجية، ولكن الفوز بالسوبر الإفريقي لها مذاق خاص فهي بطولة غالية والفريق قدم مباراة تاريخية".

هشام اسماعيل الفنان هشام اسماعيل والدة الفنان هشام اسماعيل حمزة العيلي

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