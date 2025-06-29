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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل جسار يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 26 يوليو

وائل جسار
وائل جسار
سعيد فراج

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي ساهر له في تونس يوم 26 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان الحمامات الدولي. 

وأعلنت الجهة المنظمة لمهرجان الحمامات الدولي، عن طرح تذاكر حفل وائل جسار، للحجز الإلكتروني عبر الموقع المخصص. 

بوستر حفل وائل جسار 

وتنطلق فعاليات مهرجان الحمامات الدولي في تونس، بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، في الفترة من 11 يوليو إلى 13 أغسطس. 

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم "روتانا" الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني. 

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي سالم الهندي، وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

يأتي تعاقد روتاتا مع النجم وائل جسار لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحديا منها لإعادة الفن لمجده والارتقاء بالأغنية في الوطن العربي. 

وتم التقاط الصور التذكارية التي توثق لحظة توقيع وائل جسار مع مسئولي روتانا، عقب انتهاء المفاوضات التي جرت بينهم.

وفي بيان صحفي، قالت “روتانا”: “وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدا فنيا مع النجم وائل جسار لتقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني”. 

وأضاف البيان: "وحمل عقد الاتفاق الذي تم إبرامه في بنود العقد كل ما يتعلق بإنتاج وإصدار الأغاني" . 

من جانبه، أعرب وائل جسار، عن سعادته بانضمامه إلى كتيبة نجوم روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى وأهمها على الساحة الفنية. 

وأضاف أن هذا التعاون بلا شك سيثمر عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي. 

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، لتكون باكورة التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أحدث أغاني وائل جسار 

وفي شهر فبراير الماضي، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

تقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة". 

أغاني وائل جسار 

جدير بالذكر أن آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وائل جسار الفنان وائل جسار تونس مهرجان الحمامات الدولي مهرجان الحمامات

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