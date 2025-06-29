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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أولى أغنيات ألبومه.. وائل كفوري يطرح «بدي غير فيكي العالم»

وائل كفوري
وائل كفوري
سعيد فراج

طرح النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد "WK25"، وهى بعنوان "بدي غيّر فيكي العالم"، والأغنية الآن على “يوتيوب” والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.

الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

ينتظر الجمهور فى لبنان والوطن العربى، ما ستقدمه أغنية "بدي غيّر فيكي العالم"، خاصة بعد أن لمح كفوري في عدة مناسبات إلى رغبته في تقديم عمل يحمل رسالة عاطفية قوية ومختلفة، وهو ما يزيد من التوقعات بأن تكون الأغنية من بين أهم الإصدارات الصيفية لهذا العام.

ألبوم وائل كفوري

جدير بالذكر أن وائل كفوري نشر مقطع فيديو ترويجي من أغنية "بدي غيّر فيكي العالم"، حيث ظهر في مكان مظلم مرتدياً ملابس سوداء، وأرفق الفيديو بلحن من الأغنية.

وعلق وائل على المقطع كاتباً: "الأحد 29- 6- 2025، الأغنية الأولى ستكون متوفرة على جميع المنصات الموسيقية عند الساعة 1 ظهراً بتوقيت بيروت".

كما نشر كفوري مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يستمعون إلى أغنيته الجديدة، متأثرين بما سمعوه، وعلق كاتباً: "بدي غير فيكي العالم، الأغنية الأولى، إطلاق WK25 قريباً".

وشارك كفوري عبر حسابه على “إنستجرام” مقطع فيديو ترويجيا ظهر فيه وهو يكتب على ورقة بيضاء عدة كلمات منها: "بدي غير فيكي العالم"، "بعتذر منك"، "انت بعيوني"،"شو بتمنّى"، "انت حلوة"، وغيرها، في دلالة إلى أسماء الأغاني ، وخُتم الفيديو كاتباً “WK25”. 

وتقول كلمات أغنية "بدي أغير فيكي العالم":

بعدِك انتي حرام.. يحكو بقصص الغرام

بعدِك انتي بالحب.. على الدنيي السلام

بدي غيّر فيكي العالم

علمهن كيف بيحب.. واللي كتبو تاريخ الحب

نسيهن كل شي كتبو

فيكي جمال غريب.. بيخلي الجرح يطيب

الدنيي ماجابت بعد.. متلِك ولا رح بتجيب

بدي غيّر فيكي العالم

علمهن كيف بيحب.. والل كتبو تاريخ الحب

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