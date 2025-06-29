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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غنت بلاي باك.. موقف محرج لـ شيرين في حفل مهرجان موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سعيد فراج

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو. 

وقدمت شيرين عبد الوهاب، لجمهورها في المغرب باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور. 

ولكن في بعض اللقطات التي تم تداولها من الحفل، ظهرت شيرين عبد الوهاب، تغني «بلاي باك» ليظهر الجمهور مستاء من فعل شيرين، التي أخذت استراحة مرتين خلال الحفل.

أغاني شيرين

في 17 يناير  الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما». 

أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب مهرجان موازين أغاني شيرين أعمال شيرين

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