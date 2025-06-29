غنت بلاي باك.. موقف محرج لـ شيرين في حفل مهرجان موازين

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، لجمهورها في المغرب باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور.

ولكن في بعض اللقطات التي تم تداولها من الحفل، ظهرت شيرين عبد الوهاب، تغني «بلاي باك» ليظهر الجمهور مستاء من فعل شيرين، التي أخذت استراحة مرتين خلال الحفل.

انا جدا مستاء من حفل النهار ده ولي حصل النهار ده مع شيرين للاسف، مكنتش مستعدة بتاتا للحفل ، الاغاني كلها فالاول بلاي باك وعادتها مع الفرقة ومتلخبطة ،

الجمهور والحضور كان رهيب فعلا !! كنا نستاهل أكثر من كده فعلا#شيرين_في_موازين pic.twitter.com/Zh3Oh82n8G — سيمو 💚🇲🇦💚 (@Simoofficiel21) June 29, 2025

نظرات جمهور المغرب وهم يشوفون شيرين تغني بلاي باك🤣 #شيرين_في_موازين pic.twitter.com/TmcgkdNzcx — H (@h1_us1) June 29, 2025

أغاني شيرين

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.