نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

نشر المخرج عمرو عابدين عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا كشف فيها عن تعرض نجله لحادث سير .

وقال عمر عابدين: قدر الله وماشاء فعل الحمد والشكر لله ربنا كريم وستار ونجا يحي ابني من حادثة صعبة

كان صاحي ٣ ايام متواصلين جهد واخلاص شديد حبا في شغله لحد ماخلص تصوير مشروع تخرجه بمعهد السينما كمدير تصوير.

وتابع عمرو عابدين: مش من عادتي اكتب اخبار وحشة عني وعن اسرتي لان كل واحد فينا عنده وفيه اللي مكفيه والحمدلله علي شئ

لكن كل اللي طالبه دعائكم ل يحي بالشفاء العاجل وربنا يحفظه هو وكل ولادنا جميعًا ونشوفهم بكل خير وفي حفظ الله ورعايته