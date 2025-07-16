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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أم كلثوم شخصية الدورة 33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
أحمد البهى

استهلت اللجنة التحضيرية العليا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويديرها المايسترو تامر غنيم إجتماعاتها لإعداد خطة العمل الشاملة ورسم المسارات الرئيسية للفعاليات المقامة على مسارح الأوبرا فى الفترة من 16 حتى 25 اكتوبر 2025 .

وقال الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والمهرجان إن الدورة 33 تشهد تطويرًا يهدف الى تعزيز مكانة المهرجان كمنصة رائدة للموسيقى العربية في المنطقة ، وتابع إن الفعاليات تجمع كوكبة من نجوم الطرب والمواهب الشابة كما تعمل على مناقشة الدراسات العلمية للشأن الموسيقي المعاصر، وأشار إلى أن الاستعدادات تجرى بصورة مكثفة لضمان خروج هذه الدورة بصورة تليق بمكانة مصر الحضارية وتعكس الريادة الإبداعية للأوبرا .

من جانبه قال المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان، إن اللجنة قررت فى أول أعمالها إختيار كوكب الشرق شخصية الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وذلك فى إطار إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها ، وذكر إن الإجتماع  تناول ملامح البرنامج الفنى للفعاليات، مشيراً إلى أنه يسعى للتركيز على تقديم عروض موسيقية وغنائية متميزة تعبر عن التراث العربى وتعرض الإبداعات الموسيقية والغنائية المعاصرة الجادة كما تمنح مساحة للمواهب الواعدة للتعبير عن أنفسهم ، وأضاف إنه من المقرر تكريم عدد من القامات الإبداعية التى نجحت فى كتابة صفحات مشرقة في تاريخ هذا المجال .

حضر الإجتماع أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 وهم الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والمهرجان ، المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان ، المايسترو أمير عبد المجيد ، الدكتور عماد عاشور ، المطرب الفنان محمد الحلو ، الشاعر جمال بخيت ، الإعلامية جاسمين طه ، المايسترو الدكتور أحمد عاطف ، الأستاذ هانى حسنى عضو شركة تذكرتى ، المايسترو الدكتور سعيد كمال ، الأستاذة أمانى سعيد ، المايسترو محمد الموجى ، المايسترو مصطفى حلمى ، المايسترو أحمد عامر .

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يُعد ركيزة أساسية فى الحفاظ على أحد ملامح الهوية العربية ومنصة لتكريم رواد الفن ودعم المواهب الجديدة وجسراً لتعزيز التواصل الإبداعى بين مصر وأشقاءها العرب بإعتباره من أهم وأعرق التظاهرات المتخصصة فى منطقة الشرق الأوسط .
 

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

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