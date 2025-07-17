التحريات في حادث اوتوستراد حلوان: السرعة الزائدة السبب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات اصطدام سيارة جامبو بـ هضبة بالقرب من مدخل حلوان ومقبرة السيارات على طريق الاوتوستراد.

حيث تبين من المعاينة والتحريات أن الحادث في الاتجاه القادم من المعادي باتجاه الكريمات الصحراوي، وأنه نتيجة للسرعة الزائدة لم ينتبه السائق لأحد الملفات المتواجدة وحاول تفادى سيارات.

وتابعت المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن عجلة القيادة انحرفت من يد السائق فقام بالصعود على الرصيف ثم اصطدم بـ الهضبة المتواجدة بعد مدخل مدينة حلوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الاوتوستراد في حلوان وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة اصطدام سيارة نقل جامبو بالهضبة على طريق الاوتوستراد وإصابة سائق السيارة وتهشم السيارة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.