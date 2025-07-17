نقابة الصحفيين تفتح باب الاقتراحات لتعديل لائحة الشعب والروابط لمدة أسبوعين

دعت لجنة الشُّعب والروابط بنقابة الصحفيين الزملاء الراغبين في تقديم اقتراحاتهم على مشروع تعديل لائحة الشُّعب والروابط لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، في موعد أقصاه أسبوعان، تفاصيل اللائحة على موقع النقابة الإلكتروني.



من جانب أخر قررت نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية "شُعبة المحررين البرلمانيين"، وذلك وفقًا لشروط العضوية اعتبارًا من يوم الخميس 17 يوليو حتى الخميس 31 يوليو 2025م.

واوضحت النقابة انه سوف تحدد موعدًا لإجراء انتخابات الشُّعبة مع شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه في هذا الملف وأرشيف حديث.



وتقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.

