الهلال يجدد عقد ياسين بونو لـ 2028.. الإعلان الرسمي خلال أيام

أكمل نادي الهلال السعودي إجراءات تجديد عقد حارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو حتى صيف عام 2028، في خطوة تؤكد ثقة الإدارة الفنية بقدراته الكبيرة ودوره المحوري في الفريق.



اتفاق نهائي والإعلان الرسمي قريبًا



توصلت إدارة الهلال إلى اتفاق نهائي مع بونو على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، بعد اقتراب نهاية عقده الحالي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.



بداية مميزة مع الهلال

انضم بونو إلى صفوف الهلال في صيف 2023 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، بعقدٍ امتد لثلاثة مواسم. ومنذ انطلاقته مع “الزعيم”، نجح في تقديم مستويات مميزة جعلته أحد الركائز الأساسية في التشكيلة.



أرقام لافتة وإنجازات محلية

شارك بونو في 92 مباراة مع الهلال حتى الآن، تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه في 36 مباراة، فيما استقبل 85 هدفًا. وكان له دورٌ حاسم في تتويج الفريق بـ أربعة ألقاب: دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي مرتين.

تألق في المحافل الدولية

برز بونو بشكل خاص في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث لعب دورًا كبيرًا في بلوغ الفريق ربع النهائي، بفضل تصدياته الحاسمة.

استراتيجية الحفاظ على القوام الأساسي



يأتي تجديد عقد بونو ضمن خطة الهلال الرامية إلى تعزيز الاستقرار الفني والحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في النجاحات الأخيرة، ما يعكس طموحات النادي محليًا وقاريًا



