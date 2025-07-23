لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير، اتباع نظام غذائي لا يعني الحرمان أو تناول أطعمة بلا طعم، بل هو فن اختيار المكونات الصحية وتحضيرها بطريقة ذكية تمنح الجسم ما يحتاجه من تغذية دون التسبب في زيادة الوزن.

تقدم خبيرة التغذية سكينة جمال بعض وصفات الدايت اللذيذة بدون حرمان.

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

في هذا المقال نقدم لك مجموعة من وصفات الدايت اللذيذة والسهلة التي يمكنك تحضيرها في المنزل خلال دقائق، وتتناسب مع وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وحتى كوجبات خفيفة.

فطور صحي ومشبع شوفان بالحليب والموز

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

المكونات

نصف كوب شوفان

كوب حليب قليل أو خالي الدسم يمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا

ثمرة موز

ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

رشة قرفة

طريقة التحضير

في قدر صغير على نار هادئة، ضعي الشوفان والحليب وقلّبي لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يصبح القوام كثيفًا. أضيفي الموز المهروس والقرفة، ثم اسكبي الخليط في وعاء وقدميه مع رشة عسل خفيفة على الوجه. هذه الوجبة تمدّك بالطاقة وتبقيكِ مشبعة لساعات.

غداء متكامل سلطة التونة بالأفوكادو والخضار

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير



المكونات:

علبة تونة مصفاة من الزيت

ثمرة أفوكادو ناضجة

كوب من الخس المفروم

نصف كوب طماطم كرزية مقطعة

نصف خيار مقطع

عصير نصف ليمونة

رشة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الخس والخيار والطماطم. أضيفي التونة ثم قطّعي الأفوكادو إلى مكعبات صغيرة وضعيها فوق الخليط. في وعاء صغير اخلطي عصير الليمون مع الزيت والملح والفلفل واسكبيه فوق السلطة. وجبة خفيفة، مغذية وغنية بالبروتين والدهون الصحية.

وجبة عشاء خفيفة بيض بالسبانخ والأفوكادو

المكونات

2 بيضة

كوب من أوراق السبانخ الطازجة

نصف ثمرة أفوكادو

رشة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير

في مقلاة غير لاصقة، سخني زيت الزيتون وأضيفي السبانخ وقلّبيها حتى تذبل قليلًا.

اكسرِ البيض فوق السبانخ واتركيه حتى ينضج حسب الرغبة.

قدّمي الطبق مع شرائح أفوكادو ورشة فلفل أسود. هذه الوجبة مثالية قبل النوم، خفيفة على المعدة وغنية بالبروتين والحديد.

سناك بين الوجبات كرات الطاقة بالتمر والشوفان

المكونات

نصف كوب تمر منزوع النوى

نصف كوب شوفان مطحون

ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني طبيعية

رشة قرفة

ملعقة صغيرة بذور شيا اختياري

طريقة التحضير

ضعي المكونات في محضرة الطعام واطحنيها حتى تتماسك العجينة. شكلي الخليط على شكل كرات صغيرة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. تناولي كرة أو اثنتين عند الحاجة للطاقة أو كتحلية صحية.

شوربة دافئة شوربة العدس بدون زيت

المكونات

نصف كوب عدس أحمر مغسول

جزرة متوسطة مقطعة

بطاطا صغيرة مقطعة

نصف بصلة

فص ثوم

رشة كمون وملح

3 أكواب ماء

طريقة التحضير

ضعي كل المكونات في قدر على نار متوسطة حتى تنضج الخضار والعدس تمامًا، بعد ذلك استخدمي الخلاط لهرس الخليط حتى تحصلي على قوام ناعم، أعيدي التسخين لمدة دقيقة وقدّميها ساخنة مع عصرة ليمون، شوربة مغذية ومشبعة بدون دهون زائدة.

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