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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025: تجنب الاستثمارات الكبيرة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية..

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

علاقتك العاطفية مليئة بالمرح اليوم، على الرغم من التحديات، ستتفوق على الآخرين في العمل، صحتك وثروتك تتطلبان اهتمامًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 قد تكون هناك مشاكل بسيطة تتعلق بالغرور، لكن يجب أن تركز جهودك على حلها، عليك أن تكون متفائلاً في حياتك العاطفية، وأن تُبقي الأبواب مفتوحة لحل المشاكل. احذر من صديق أو قريب قد يُدلي بآراء أو اقتراحات، لأن نيته ستكون إثارة المشاكل. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

توخَّ الحذر أثناء القيادة، ويُنصح الحوامل بتجنب ممارسة الرياضات الخطرة. احمل حقيبة طبية معك أثناء السفر، قد يُصاب بعض الأطفال بحمى فيروسية أو التهاب في الحلق.

برج العقرب مهنيا

 قد تُتاح لك خيارات للعمل الحر، مما يُعزز فرصك في كسب الثروة، سيكون لدى المصرفيين والمحاسبين جدول أعمال مزدحم، بينما سيسافر مندوبو التسويق والمبيعات لإقناع العميل. لا تتخذ قرارات مالية حاسمة اليوم، ويجب على رواد الأعمال تجنب الاستثمارات الكبيرة. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

لا تُنفق مبالغ طائلة على السلع الكمالية، ولكن يُنصح بالجزء الثاني من اليوم بشراء الأجهزة الإلكترونية، قد تواجه أيضًا صعوبات في الدفع. 

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج العقرب

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