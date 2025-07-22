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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025: ترقية جيدة

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي من خلال السطور التالية:

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

خصص وقتًا للإبداع في حياتك العاطفية، وتأكد من إنجاز جميع المهام الموكلة إليك، لا تتخذ قرارات مالية حاسمة. ستواجه صحتك أيضًا بعض المشاكل.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

سيكون التزامك بالعلاقة اليوم موضع تساؤل، وستكون بعض علاقاتك العاطفية سامة احرص على عدم انتهاك خصوصية حبيبك واقضِ وقتًا أطول معه.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

توخَّ الحذر أثناء القيادة، ويُنصح الحوامل بتجنب ممارسة الرياضات الخطرة. احمل حقيبة طبية معك أثناء السفر، قد يُصاب بعض الأطفال بحمى فيروسية أو التهاب في الحلق

برج العقرب مهنيا

قد تنجح في حل مشاكلك الشخصية، وقد تحصل بعض النساء على ترقية، قدّم أفكارك في اجتماعات الفريق، وستكون الردود إيجابية. هناك فرص لإثبات قدراتك، لذا ابتعد عن الخلافات، تحلَّ بالصبر دائمًا في المكتب، وابتعد عن النميمة وسياسات العمل وصراعات الذات.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيحظى أعضاء الفريق المبتدئين بفرص لإرضاء المدير الأعلى اليوم، كما سيحصل الممثلون والفنانون والمؤلفون والموسيقيون والرياضيون والمصممون على فرص جديدة لإثبات مهاراتهم.

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