قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ والمناطق الصناعية
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22 يوليو 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22 يوليو 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

ستقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك، مما سيُضفي جوًا عائليًا مُريحًا. ستنجح اليوم في حل أي مشكلة، وستُسيطر على الأنشطة الاجتماعية في الحي. إذا ابتعدت عن الأشخاص السلبيين وتجنبت الكسل، فسيكون عملك أسهل. إذا تجنبت الحركة غير الضرورية اليوم، فسيكون ذلك جيدًا لك.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

ستُحل العديد من مشاكلك. لا تبدأ أي عمل جديد في هذا الوقت، ركز على تنظيم عملك. قد يتغير مواعيد عمل الموظفين في المكاتب الخاصة اليوم. على الطلاب بذل المزيد من الجهد في دراستهم. سيكون اليوم جيدًا من الناحية الصحية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

خلال اجتماعك في المكتب، ستطرح أفكارك، والتي ستُقدّر ببصيرتك. سيحظى العاملون في الدوائر الحكومية بتغييرات إيجابية في وظائفهم، وسيتلقون أخبارًا سارة تتعلق بنقلهم. يمكنك اليوم تناول العشاء مع عائلتك مساءً، وسيكون الجميع سعداء.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

ستسعد اليوم بمساعدة شخص لا تعرفه، اليوم، قد يزداد ضغط عمل النساء بسبب وصول ضيوف مفاجئين إلى المنزل. مساء اليوم، يمكنك الذهاب إلى الحديقة مع الأطفال.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

اليوم، ستُفتح أمامك آفاقٌ واسعةٌ للتقدم. عليك أن تُنجز أعمالك المكتبية بحذر، فقد يشكو أحدهم من عملك. تجنب اليوم الدخول في جدالٍ مع أي شخص، وكن منطقيًا في حياتك..

برج العذراء وحظك اليوم  الثلاثاء 22 يوليو 2025

سيكون هناك توازن بين أنشطة العائلة والعمل. فكّر في إنجاز أي عمل بسرعة، وسيكون ذلك مفيدًا لك. اليوم، لا تتخذ أي قرار بدافع الانفعال، وإلا فقد يفسد عملك، إذا كنت مرتبطًا بأي منظمة خاصة، فساهم في الأنشطة المتعلقة بها بالتأكيد؛ فهذا سيمنحك الراحة ويزيد من احترامك لنفسك.  

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

اتخذ خطوات في مسائل الإقراض والاقتراض بعد تفكير عميق. يجب أن يكون لدى الأحبة شعور بالانسجام والتعاون فيما بينهم. اليوم، ستتمتع بعلاقة جيدة مع كبار السن، ولكن بدلًا من تأجيل أي عمل، بادر بتنفيذه فورًا.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

من المهم الحفاظ على النظام في العمل اليوم. الحفاظ على علاقاتك مع المسؤولين والأشخاص المحترمين سيعود بالنفع على عملك. اليوم، قد تتلقى أوامر جيدة.

برج القوس وحظك اليوم  الثلاثاء 22 يوليو 2025

من المهم اليوم اكتساب معلومات جديدة في مجال الأعمال. ستستفيد الشركات المرتبطة بالإعلام والعمل عبر الإنترنت. كما أن العمل الجاد الذي بذلته سيحقق نتائج أفضل. قد يضطر موظفو الحكومة من هذا البرج إلى التعامل مع أعباء عمل خاصة.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

سيكون اليوم رائعًا بالنسبة لك. ستشعر بالانتعاش طوال اليوم، وستبقى الطاقة الإيجابية حولك. لا تتجاهل أي نشاط في مكان عملك، واحتفظ بخططك سرًا. سيسود جو هادئ في مكان عملك. 



برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

ستكون حياتك الزوجية سعيدة، وسيُحسن أطفالك دراستهم. ستحتفل اليوم مع أصدقائك. ستتخلص من مشكلة قديمة. اليوم ستكون أكثر اهتمامًا بالروحانيات، مما يُريح بالك. يُمكن للنساء اليوم تخصيص وقت لأنفسهن.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 

 

اليوم، سينبهر أصدقاؤك بكلامك، وستكون حياتك العائلية سعيدة. اليوم، ستتحسن علاقاتك مع جيرانك، وستزورون منازل بعضكم البعض. اليوم، صحتك جيدة، مما سيسمح لك بالتركيز على عملك.

حظك اليوم توقعات الأبراج الأبراج توقعات الابراج اليوم برج الحمل برج الثور برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

ترشيحاتنا

القلب

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

مضاعفات الكركاديه

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

هوجو إيكيتيكي

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد