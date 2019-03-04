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مرأة

متحرميش نفسك.. 4 وصفات دايت

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:32 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يحلم العديد من الأشخاص بخسارة الوزن، وبالتالي يتبعون حمية غذائية شاقة ويلتزمون بتناول كميات محددة من الطعام، لكي لا يحصل جسدهم على مقدار زائد من السعرات الحرارية ،والحمية الغذائية بالطبع لا تعني الحرمان من كل أنواع الطعام، ولكنها تعني تقليل الكميات التي نتناولها يوميًا، لذلك قدمت الشيف رضوى الشربيني، مجموعة من وصفات الدايت، التي يمكننا أن نتبعها دون الخوف من زيادة الوزن، ويمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة.

فتة شاورما دايت:
الشاورما عشق خاص لدى البعض، وهي بالطبع من الأشياء التي لن نفكر في تناولها أبدًا خلال فترة الحمية الغذائية، إلا أن رضوى الشربيني قدمتها باستخدام مكونات بسيطة كالأرز البسمتي والكمون والزنجبيل المطحون و الزبادي اللايت والمكسرات.

فريك بالدجاج والمشروم:
الفريك من الأكلات التي تحتل مكانة خاصة لدينا، ومجرد وجوده على طاولة الطعام يشعرنا بالسعادة، ويمكننا إعداده بطريقة الدايت باستخدام الدجاج والبصل والثوم والماشروم.

كول سلو دايت:
لوجبة متكاملة يمكننا أن نعد الكول سلو الدايت أيضا باستخدام الكرنب الألوان والعسل والزبادي اللايت.

ترايفل «دايت»:
الدايت أيضًا يمكننا أن نتناول فيه الحلويات، ومنها الترايفل، الذي يمكننا تحضيره، باستخدام النشا والفانيليا والبرتقال.

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