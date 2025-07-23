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عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
آية التيجي

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وسعي الكثيرين للبحث عن مشروبات منعشة وصحية، عاد إلى الواجهة مشروب قد يبدو غريبًا للبعض، لكنه أثبت أنه خيار مثالي في أيام الصيف الحارة، وهو عصير الليمون بالحليب، الذي يدمج بين الحموضة وطعم لا يُقاوم.

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

رغم أن المزج بين الحليب والليمون قد يبدو غير مألوف، إلا أن هذا المشروب أثار إعجاب رواد مواقع التواصل ومحبّي التجديد، بفضل طعمه الكريمي المنعش وقيمته الغذائية العالية.

وهناك العديد من الفوائد وراء شرب عصير الليمون بالحليب، وفقا لما نشر في موقع “Medical news today”، وتشمل ما يلي:

ـ يحتوي على فيتامين C من الليمون الذي يعزز المناعة ويمنح الجسم دفعة نشاط.

ـ غني بـ الكالسيوم من الحليب، ما يجعله مشروبًا مغذيًا للأطفال والكبار.

ـ يوفر ترطيبًا قويًا للجسم، خاصة مع فقدان السوائل بفعل التعرق.

ـ مفيد للهضم، حيث يحفّز الليمون العصارة الهضمية، بينما يخفف الحليب من حموضة المعدة.

ـ مثالي بعد يوم طويل في الشمس أو بعد السباحة، ويُقدَّم بارداً مع الثلج.

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

طريقة تحضيره عصير الليمون بالحليب في المنزل

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المُحلى

عصير 6 ليمونات طازجة

2 ملعقة كبيرة من السكر أو العسل (حسب الذوق)

مكعبات ثلج

1 لتر من الماء البارد

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

التحضير:

ـ ضعي عصير الليمون، الحليب، السكر أو العسل، والماء في الخلاط.

ـ اخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ـ أضيفي مكعبات الثلج واخلطي مرة أخرى لعدة ثوانٍ.

ـ قدميه في أكواب زجاجية مزينة بشرائح ليمون أو أوراق نعناع.

ويُعد هذا المشروب خيارًا مثاليًا لعشاق النكهات الجديدة ولمن يبحثون عن بدائل صحية للمشروبات الغازية والمُحلاة صيفًا.

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