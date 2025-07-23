قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام
باسم علي لاعب الأهلي والمقاولون يعلن اعتزاله كرة القدم
سعر أقل جرام ذهب اليوم الأربعاء 23-7-2025
الثاني جمهورية «علمي رياضيات» يتحدّث بثقة: الوزير مكلمنيش.. وأهدي التفوق لوالدي المريض
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ردّد 9 كلمات تبكيك فرحًا بالمجموع العالي
الأولى علمي رياضة: لم أكن أتوقع المركز الأول «والوزير مكلمنيش».. وهذه خطتي|فيديو
وزير الإعلام السوري: الانتهاكات في السويداء لم تكن مسئولية الدولة
لقاء مقلق وشهادة منسية.. فنانة أمريكية تكشف وقائع مقلقة وتطالب بالتحقيق مع ترامب في فضيحة إبستين
الأغلى في اللعبة.. ما سعر محمد صلاح بفانتازي الدوري الإنجليزي؟
بقرار جمهوري.. تجديد الثقة للدكتور طه إسماعيل عميدًا لـ طب كفر الشيخ
فكر قبل ما تقرر .. " الأسنان " تحذر طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت فهل الدعاء يغيرها؟ 3 حقائق تبدل قدرك من راسب إلى ناجح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025: انتبه لنفقاتك

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

لحسن الحظ، ستكون علاقتك وحياتك المهنية رائعة اليوم. انتبه لنفقاتك اليوم، وصحتك أيضًا محل اهتمام.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

 قد تلتقي بشخص جديد ومثير للاهتمام، مع ذلك، يُنصح بتحليل كل زاوية قبل اتخاذ قرار بشأن العلاقة أو حتى التقدم بطلب الزواج. خصّص النصف الثاني من الأسبوع للتخطيط لعطلة أو عشاء رومانسي، ستحصل النساء اللواتي واجهن صعوبات منزلية بسبب الخيانة الزوجية على دعم من والديهن.   

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

قد تُصاب بمشاكل في الجهاز التنفسي أو التهابات في الصدر، وقد تستدعي استشارة الطبيب، تجنب رفع الأشياء الثقيلة وتناول الأدوية أثناء السفر. قد تُصاب بعض النساء باضطرابات في الدورة الشهرية، وقد يُصاب الأطفال بالحمى الفيروسية..

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

 قد يحصل من يدرسون بالفعل في جامعة أجنبية على وظيفة في الخارج، قد يختار رواد الأعمال بثقة الجزء الثاني من اليوم لإطلاق مفهوم جديد.. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

قد تتوقع اليوم مشاكل مالية لا تُساعد صديقًا بشكل أعمى في الأمور المالية، وتجنب أيضًا النقاشات العائلية المتعلقة بالعقارات، فقد تظهر خلافات بسيطة قد لا تكون عوائد استثماراتك السابقة على قدر توقعاتك، مما قد يمنعك من إنفاق مبالغ كبيرة على أعمال مضاربة.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج السرطان السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الثانوية الأزهرية

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. مصدر رسمي يؤكد اعتمادها الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف ووزير الشئون الدينية التركي

رئيس الشئون الدينية التركي: ذكر مصر في الكتب السماوية يحمل معنى عظيما ومقدسا

التشهد في الصلاة

هل خروج الريح قبل التسليم من الصلاة بلحظات يبطلها؟.. الموقف الشرعي

بالصور

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

تجنبي هذه الأطعمة عند تناول بذور الشيا.. حتى لا تفقدي فوائدها الخارقة

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

لحظة مصيرية.. كيف يدعم الآباء أبناءهم نفسيًا مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة؟

طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد