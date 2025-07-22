قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ والمناطق الصناعية
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.. لحظات سعيدة

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

حدسك يُساعدك على التواصل بعمق مع عائلتك وأصدقائك تتدفق المشاعر بسلاسة وتخلق انسجامًا. اليوم مثالي للإنصات والاهتمام ومنح الآخرين شعورًا بالأمان، اللفتات الصغيرة تبني الثقة وتجلب الراحة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

استمع جيدًا لأفكاره وشاركه مشاعرك بصدق. عناق بسيط أو رسالة لطيفة يمكن أن تُعزز علاقتكما. إذا كنت عازبًا، ففكّر في إعادة التواصل مع شخص تُعجب به. دع ثقتك ودفئك يُرشدان قلبك نحو لحظات سعيدة معًا.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

اشرب الماء وتناول وجبة خفيفة من الفاكهة أو الخضار. جرّب تمارين التمدد الخفيفة لتخفيف أي شد عضلي، إذا شعرت بالتعب، استرح قليلًا. تذكر أن تنام ثماني ساعات على الأقل.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم، يمكنك مشاركة أفكار تُعزز العمل الجماعي. عبّر عن رأيك في الاجتماعات ودع الآخرين يسمعون أفكارك. النهج اللطيف يكسب احترام الزملاء والقادة. تجنب التسرع؛ خصص وقتًا لمراجعة التفاصيل وحافظ على التنظيم.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

قد تتوقع اليوم مشاكل مالية لا تُساعد صديقًا بشكل أعمى في الأمور المالية، وتجنب أيضًا النقاشات العائلية المتعلقة بالعقارات، فقد تظهر خلافات بسيطة قد لا تكون عوائد استثماراتك السابقة على قدر توقعاتك، مما قد يمنعك من إنفاق مبالغ كبيرة على أعمال مضاربة.

برج السرطان السرطان توقعات برج السرطان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

ترشيحاتنا

أحمد حسن

أحمد حسن: رحيل وسام أبوعلي لن يؤثر على قوة الأهلي الهجومية وشريف اتظلم

ريال مدريد

ريال مدريد: خط الدفاع على المحك... هل يرحل ألابا ويبقى روديجر؟

مكتشف رونالدو الظاهرة

مأساة مكتشف رونالدو: الظاهرة يتجاهل نداء الاستغاثة لـ إل جوردو المريض

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد