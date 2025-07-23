فستان بسيط.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة وجذابة.

تفاصيل إطلالة هبة مجدي

وظهرت هبة مجدي، مرتديه فستان طويل باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هبة مجدي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هبة مجدي