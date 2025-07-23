بالأبيض اللافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

حرصت الفنانة هاجر أحمد، على مشاركة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

تفاصيل إطلالة هاجر أحمد

ظهرت هاجر أحمد ، مرتديه جيب طويلة باللون الأبيض، ونسقت معها توب من نفس اللون لتظهر بشكل أنيق وجذاب

كما اختارت هاجر أحمد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد ، في المكياج على الألوان الفاتحه لتبرز جمال ملامحها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنان هاجر أحمد