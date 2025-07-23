كاجوال لافت.. صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة صبا مبارك، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة كاجوال .

تفاصيل إطلالة صبا مبارك

وظهرت صبا مبارك، مرتديه بنطال جينز واسع باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد صبا مبارك، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت صبا مبارك ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة صبا مبارك