قدمت الشيف ثريا الألفى عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة..

المكوّنات لعمل كب كيك البطاطا مع القرفة..

-1 بطاطا مسلوقة أو مشوية

-ملعقة قرفة

-ملعقة كبيرة زبدة فول السودانى

-ملعقة كبيرة عسل نحل

٤ ملاعق شوفان

-بيكنج بودر

-فانيليا

-بيضة

الخطوات لعمل كب كيك البطاطا..



-اضع البيضة وعليها الفانيليا في الخلاط



-ضعى على البيضة كل المكونات واضربهم جيدا



-ف قوالب الكب كيك اقسم العجين



-ضعى على كل واحدة شوكولاتة شيبس اختياري



-ضعيها في الفرن على ١٨٠ درجة لمدة حوالى ربع ساعة وبالهنا والشفا

