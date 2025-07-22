قدمت الشيف ثريا الألفى عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة..
المكوّنات لعمل كب كيك البطاطا مع القرفة..
-1 بطاطا مسلوقة أو مشوية
-ملعقة قرفة
-ملعقة كبيرة زبدة فول السودانى
-ملعقة كبيرة عسل نحل
٤ ملاعق شوفان
-بيكنج بودر
-فانيليا
-بيضة
الخطوات لعمل كب كيك البطاطا..
-اضع البيضة وعليها الفانيليا في الخلاط
-ضعى على البيضة كل المكونات واضربهم جيدا
-ف قوالب الكب كيك اقسم العجين
-ضعى على كل واحدة شوكولاتة شيبس اختياري
-ضعيها في الفرن على ١٨٠ درجة لمدة حوالى ربع ساعة وبالهنا والشفا