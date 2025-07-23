جمال الزهيري: وسام أبوعلي تصرّف باستفزاز.. وبيان الاتحاد الفلسطيني «زاد الطين بلة»|فيديو

اعتبر الناقد الرياضي جمال الزهيري أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أساء التصرف في التعامل مع ملف رحيله عن النادي الأهلي، مضيفًا أن النادي الأحمر كان له كل الحق في البحث عن مصلحته في هذه الصفقة.

وقال الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:

«الأهلي كان له الحق في وضع السعر المناسب بالنسبة له في بيع وسام أبو علي».

وأضاف الزهيري: «وسام أبو علي تحدّث بشكل مستفز مع مسؤولي النادي الأهلي، وبيان الاتحاد الفلسطيني، الذي تم حذفه لاحقًا، زاد الأمور تعقيدًا».

وتابع قائلًا: «أعتقد أن وسام أبو علي أعاد التفكير في الأمر، ورأى أنه كان مخطئًا».

وقارن الزهيري حالة وسام أبو علي بموقف الزمالك مع أحمد سيد زيزو، قائلًا: «الزمالك أخطأ في عدم الاستفادة من زيزو ماديًا قبل رحيله، وهذا ما قلته وقتها».