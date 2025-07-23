مصطفى الفقي يروي مشاهد من التاريخ: معارضو «عبدالناصر» انسحبوا.. والحريات كانت الغائب الأكبر

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن معظم من عارضوا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عهده، إما انسحبوا أو أُجبروا على الانسحاب، مثل عبد اللطيف البغدادي، موضحًا أن غياب الحريات الشعبية والجماهيرية كان من أبرز مساوئ ثورة 23 يوليو.

وأوضح مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة "MBC مصر"، أنه رغم كل الانتقادات في عهد عبد الناصر، فإن الجميع كان يؤمن بوطنيته، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الناصر كان يؤمن بأنه يتحدث باسم الجماهير، ويعمل من أجلهم، لكنه لم يكن يقبل المراجعة أو النقد.

وشدّد مصطفى الفقي على أن خريجي سجون عبد الناصر كانوا أكثر ولاءً له ودفاعًا عنه، موضحًا أن عبد الناصر كان يُمثّل قدوة للمصريين في عهده، وأن فكرة الحكم بالمعيار الإنساني لا تزال راسخة في عقيدة الشعب.