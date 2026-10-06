خلال 3 أشهر.. إدارة البر بالأوقاف: صرف 8 ملايين جنيه لـ 1156 مستفيدا

واصلت الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الأَولى بالرعاية برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حيث بلغ إجمالي المستفيدين والمستهدفين من برامج الدعم الاجتماعي المختلفة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، نحو ١١٥٦ مستفيدًا، بإجمالي مبلغ ٨٨١٠٢٣٠ جنيهًا.

إنجازات الإدارة العامة للبِرِّ وخدمة المجتمع خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧

وفي مجال ذوي الهمم، بلغ ما تم صرفه والمقتضي صرفه ١٨٠٨٠٠٠ جنيه لعدد ٩٤ من ذوي الهمم، كما تم منح ٧ من ذوي الهمم مكافآت تشجيعية من باب البر؛ نظرًا لتميزهم في عملهم وأدائه على أكمل وجه، بإجمالي ٣٥٠٠٠ جنيه.

كما تم تقديم دعم مادِّيٍّ لأحد عمال المساجد من مديريات الأوقاف بمبلغ ٦٧٠٠٠ جنيه، لاحتياجه إلى دراجة كهربائية مخصصة لذوي الهمم تُعينُه وتساعده على الحركة من منزله إلى المسجد الذي يعمل به، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي الميداني والمكتبي للتأكد من ثبوت الحالة واستحقاقها للمساعدة.

واستكمالًا في مجال ذوي الهمم، تم صرف مبلغ ٦٠٠٠ جنيه لرب أسرة من غير العاملين بوزارة الأوقاف من ذوي الهمم، لديه ٣ أبناء جميعهم من ذوي الهمم ويحملون كارت الخدمات المتكاملة، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني ومكتبي؛ للتأكد من جميع مُرفقات البحث، واستحقاق طالب الإعانة للمساعدة.

كما تم اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية لصرف قروضٍ حسنة بدون أي مصروفاتٍ إداريَّةٍ أو فوائد بنكية لذوي الهمم بمبلغ ١٧٠٠٠٠٠ جنيه لعدد ٨٥ مستفيدًا، سواء للموظف نفسه، أو أحد أبنائه أو الزوجة أو أحد الوالدين.

وفي مجال أعباء المعيشة، بلغ ما تم صرفه والمقتضي صرفه ٣٧٧٨٠٠٠ جنيه لعدد ٩٠٧ مستفيدين، حيث تم صرف مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه كمساعدة مادية لغير العاملين بوزارة الأوقاف، تُعينهم على تحمُّل أعباء المعيشة وتحسين مستوى نوعية الحياة، كأحد أوجه البِرِّ في تقديم الدعم الماديِّ للفئات والأسر الأَولَى بالرعاية.

كما تم صرف مبلغ ٧٥٠٠٠٠ جنيه معاشات لنقابة مُحفِّظي وقُرَّاء القرآن الكريم عن دفعة شهر يوليو ٢٠٢٦، والجدير بالذكر أنه يتم صرف مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه سنويًّا لنقابة مُحفِّظي و قُرَّاء القرآن الكريم، بواقع ٧٥٠٠٠٠ جنيه كل ربع عام مالي.

وتم صرف مبلغ ١٧٧٣٠٠٠ جنيه إعانات وفاة لعدد ٩٤ متوفى إلى رحمة الله، تُصرف للورثة الشرعيين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية لصرف مبلغ ١٢٤٠٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة بدون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية لعدد ٦٢ حالة زواج حديثة، سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه.

وفي مجال التعليم، بلغ ما تم صرفه والمقتضي صرفه ١٤٩٠٠٠٠ جنيه لعدد ٦٩ مستفيدًا، كما تم صرف مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه كمساعدة ماديَّة لاثنين من الأئمة المتميزين من دفعة حسن العطار وإلحاقهما بكلية الدفاع الوطني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الأئمة المتميزين وتأهيلهم تأهيلًا استراتيجيًّا بكليَّة الدفاع الوطني، والجدير بالذكر أن مبلغ الإعانة يتم صرفه شهريًّا بصفة منتظمة لمدة عام.

كما تم اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية لصرف مبلغ ١٤٣٠٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة بدون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية لعدد ٦٧ سيدة، من بينهن أرامل يعولن أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

وفي مجال الجوائح والكوارث الطبيعية، قدمت وزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للبر دعمًا ماديًّا لإحدى الموظفات العاملات بإحدى مديريات الأوقاف الإقليمية، بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه، نتيجة حادث حريق بشقتها السكنية، مما تسبب في خسائر مادية ونفسية لها ولأسرتها.

وفي مجال الرعاية الصحية والمجتمعية، بلغ ما تم صرفه والمقتضي صرفه ١٧٠٩٢٣٠ جنيهًا لعدد ٨٥ مستفيدًا، حيث تم صرف مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه إعانة أمراض مستعصية لموظف من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، نظرًا لمرض أحد أفراد أسرته بورم سرطاني.

كما تم سداد مديونية علاجية عن كاهل أحد المواطنين بمبلغ ٢٤٢٣٠ جنيهًا، وتم السداد بالكامل لمستشفى الدعاة، إلى جانب صرف مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه لأحد العاملين بالوزارة، نظرًا لتعرضه لحادث سير نتج عنه إصابات وكسور عديدة بالجسد.

وتم كذلك اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية لصرف مبلغ ١٥٨٠٠٠٠ جنيه قروضًا حسنة بدون أي مصروفات إدارية أو فوائد بنكية لعدد ٧٩ مستفيدًا، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية لصرف مبلغ ٦٠٠٠٠ جنيه لإجراء ٣ عمليات جراحية لعدد ٣ مواطنين، من بينها عملية قلب مفتوح.

وتُنفذ هذه الجهود تحت الإشراف والتوجيه والتنفيذ المباشر من الإدارة العامة للبِرِّ بوزارة الأوقاف، في إطار منظومة عمل تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءةٍ وشفافيةٍ، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وغير العاملين.