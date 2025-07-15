مصطفى الفقي: المجلس الأعلى للثقافة تمثيل استشاري ويجب إشراك الشباب في رسم المستقبل

علّق الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، على تجديد عضويته في المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدًا أن وجوده داخل المجلس ليس وظيفة رسمية، بل يمثل دورًا استشاريًا هدفه الإسهام في وضع تصورات لمستقبل الثقافة والآثار في مصر.

وأوضح مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المجلس الأعلى للثقافة ليس كيانًا إداريًا تقليديًا، بل يضم نخبة متنوعة من الأدباء والشعراء والمفكرين والعلماء، ويعمل من خلال الرؤى والخبرات المتراكمة لأعضائه على صياغة مستقبل ثقافي يليق بمصر وتاريخها.

وشدد مصطفى الفقي، على أهمية تمثيل مختلف الأجيال داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن عضويته شبابًا قادرين على الإبداع والتفاعل مع متغيرات العصر، وخاصة في ظل الطفرات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وتابع: "الأمر ليس متعلقًا بالأعمار بقدر ما هو مرتبط بالقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة والتفاعل معها"، مؤكدًا أن خبرة الأجيال الأكبر تتيح لهم المقارنة والتحليل، بينما يمثل الشباب زخم المستقبل وطاقته.