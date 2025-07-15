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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فلكلور دمياط وحِرفها التراثية في أنشطة قصور الثقافة بمبادرة «مصر تتحدث عن نفسها»

فلكلور دمياط
فلكلور دمياط
جمال عاشور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعالياتها الثقافية والفنية بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، وفي إطار محور شهر يوليو تحت شعار "تراثك ميراثك".

وشهد قصر ثقافة فارسكور، لقاءً بعنوان "تاريخ الفن الفلكلوري.. الزفة الدمياطي"، تحدثت خلاله ميادة مبروك عن تاريخ هذا اللون الفني الذي انتشر خلال فترة السبعينيات.

كما قدمت نبذة عن الفنان محمد حسين محفوظ، مؤسس فرقة الزفة الدمياطي، والذي اشتهر بأغانيه التراثية في حفلات الأفراح، إلى جانب الاستعانة بآلة المزمار لتطوير الألحان.

وتواصلت الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مع ورشة حكي بعنوان "صناعة الحلويات"، قدمتها شيماء صالح بمكتبة كفر المياسرة، موضحة تاريخ تلك الصناعة، والحلويات التقليدية التي تشتهر بها المحافظة، وأوضحت أن سبب انتشارها جاء نظرا لاستخدام مكونات طبيعية في صناعتها. 

كما أقيمت ورشة مماثلة قدمتها ناهد سلامة ببيت ثقافة السرو.

واستمرارا لأنشطة فرع ثقافة دمياط بإدارة نجوى كيوان، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، أقيمت ورشة حكي بقصر ثقافة كفر سعد بعنوان "التاريخ العريق لصناعة الأثاث"، تضمنت التعريف بفن الأويما، بجانب تدريبات على النجارة اليدوية وتشكيل عرائس خشبية.

فيما شهدت مكتبة كفر سليمان، لقاءً استعرضت خلاله دعاء سعد، تاريخ "مسجد المعيني"، موضحة أنه يعد من أقدم المساجد في دمياط، وشيد في عهد السلطان ناصر بن قلاوون بعصر المماليك عام 1310، على يد محمد بن معين الدمياطي.

كما تحدثت عن معالمه المميزة كالزخارف والنقوش والأرضيات المصنوعة من الفسيفساء والمآذن، مشيرة إلى دوره التاريخي، حيث عرف في الماضي كمدرسة ومنارة للعلم.

واختتم اللقاء بحديث عن أعمال الترميم التي شهدها المسجد حتى إعادة افتتاحه عام 2009.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان محافظة دمياط مصر تتحدث عن نفسها وزارة الثقافة

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