مصطفى الفقي: بيان الرئاسة على تصريحات ترامب رسالة تشجيعية.. عايز يظهر صانع معجزات

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرصه على التوصل إلى اتفاق عادل حول ملف سد النهضة الإثيوبي، تعكس رغبته في تحقيق إنجاز سياسي يُضاف إلى سجله، مضيفًا: "ترامب يريد أن يظهر للعالم أنه صانع معجزات، لكنه لم يستطع إثبات ذلك في قضايا الشرق الأوسط".

وأشار مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى وجود حساسية لدى إثيوبيا تجاه مصر، تظهر في الخطاب التربوي والتعليم الرسمي، حيث يتم تلقين الطلاب أن نهر النيل "خائن"، لأنه يمنح خيره لغيرهم، في إشارة إلى مصر، مضيفًا أن بيان الرئاسة المصرية جاء بمثابة رسالة تشجيعية لترامب، ويتسق مع مفاهيم السلام والعدل.

وتحدث مصطفى الفقي، عن أن ما يمكن أن يُعلن لاحقًا مرتبط بالمواقف الدولية من الملف، مشيرًا إلى أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تصريحات ترامب يمثل صيغة دعم وتشجيع سياسي، مشددًا على أن ما يسمى بـ"حرب المناخ" قادمة لا محالة، ولابد من وجود مبرر للخروج من هذا المأزق.