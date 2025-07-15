علام: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ أثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن قضية مياه النيل تمثل إحدى أبرز الأزمات التي تُستخدم للضغط على الدولة المصرية.

وأوضح "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم، أن المخطط الأمريكي حول سدود إثيوبيا بدأ منذ عام 1964، كجزء من مشروع أكبر يستهدف التأثير على الأمن المائي المصري، في ظل تحركات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر نحو دعم الوحدة العربية.

وأشار وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى أن وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى أن مصر تُعد دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وتواجه تحديات معقدة تحيط بها من كافة الجهات، سواء في البحر الأحمر أو ليبيا أو السودان أو أثيوبيا، مشيرًا إلى أن هناك محاولات دائمة لـ"إلهاء" مصر وإضعاف دورها الإقليمي.

مشكلة سد النهضة ليست وليدة اللحظة

وولفت إلى أن مشكلة سد النهضة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تخطيط أمريكي وتنفيذ إثيوبي، مبينًا أن مصر كانت قد وقعت إعلان مبادئ مع السودان وإثيوبيا، وهو ينص على ضرورة الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل بناء على دراسة استشارية دولية.