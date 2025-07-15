ماحدش يقدر يجرجر مصر لصراع إقليمي.. أسامة كمال: الموقف المصري في أزمة سد النهضة واضح ومتزن رغم الضغوط

أكد الإعلامي أسامة كمال أن موقف الدولة المصرية من ملف سد النهضة ثابت وواضح، ويتم التعامل معه بهدوء واتزان ودون اندفاع، مشددًا على أن مصر لا تنجر إلى أي نزاع إقليمي رغم الضغوط المتزايدة.

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC" على قناة "دي إم سي"، إن مصر لا تدار بردود الأفعال، مضيفًا: "مصر مواقفها واضحة، وماحدش يقدر يجرجرها لصراع إقليمي أو يدخلها في نزاع خارج عن إرادتها، وكل أزمة، زي أزمة سد النهضة، بتلاقي الناس تسخن وتطالب بردود قوية، لكن مصر تتحلى بالصبر والاتزان".



وأضاف:"أنا كمواطن مصري قلق على حقوق بلدي المائية، لكني واثق في موقف الدولة اللي دايمًا ثابت وواضح، ومش بتتحرك بعصبية".



وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول سد النهضة، أشار كمال إلى أن تلك التصريحات قد تحمل رسائل ضغط غير مباشرة على مصر، مؤكدًا أن ترامب لا يتحدث عن مبادئ أو مصالح واضحة، وإنما يسعى لتحقيق أهداف معينة قد تكون على حساب الموقف المصري.

وتابع قائلا : "حتى الكلمات الإيجابية تجاه مصر يجب أن تقرأ جيدا، لأنها قد تحمل نوايا غير معلنة، واللي مش شايف إن مصر بتتعرض لضغوط هائلة في الملف ده، يبقى مش متابع كويس".