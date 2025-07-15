أستاذ علاقات دولية: ترامب قادر على تنفيذ تصريحاته بشأن حل أزمة سد النهضة

قال الدكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية أن الدولة المصرية محل اهتمام العالم لانها تدعو دائما الى السلام وتسعى لعدم التدخل فى الشئون الخارجية مؤكدا أن الحلول العسكرية دائما ترفضها الدولة المصرية وتلجأ للحلول السلمية .

وتابع البرديسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج اخر النهار على قناة النهار أن الدولة المصرية تثمن تصريحات ترامب فى حقوق الدولة المصرية فى مياه النيل وحل أزمة سد النهضة وهو ما أكدة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بيان اليوم .

وأكد البرديسى أن الرئيس الأمريكى ترامب قادر على تنفيذ تصريحاته اليوم لأنه رجل قوى مثلما حدث فى قضية التعريفات الجمركية وأجبر مسؤولى العالم للذهاب إلى أمريكا .

واضاف أن مصر تتعامل مع هذا المبدأ فى حسن النوايا والاحترام المتبادل موضحا أن ترامب أكد ان النيل هو شريان الحياة للمصريين .

وأضاف البرديسى أن رؤية الدولة المصرية بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق قانونى ملزم والعمل على استقرار الاوضاع وحفظ الأمن الإقليمى .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تثمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جديةالولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:" تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.. وتؤكد مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا. وتقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الأثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. وتجدد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.