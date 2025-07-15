شراقي: الجانب الإثيوبي أكد حتمية حصول مصر على حصتها كاملة من مياه النيل

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الرئيس الامريكي ترامب تحدث عن قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن ترامب لديه رغبة في أن يكون أمام العالم بأنه رجل السلام، وأنه يسعى لحل كل القضايا الشائكة.

وقال شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن ترامب ذكر أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، وهو ما يدل على دعم ترامب للموقف المصري حول قضية سد النهضة.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ترامب أكد أنه لا بد من وجود سبل للحل لقضية سد النهضة، مؤكدا أن الجانب الاثيوبي أكد أن مصر ستحصل على حصتها كاملة من مياه نهر النيل.

وأشار عباس شراقي إلى أنه لو تم إنشاء أي سدود أخرى على مجرى نهر النيل ويخزن مياه سيؤثر على حصة مصر.