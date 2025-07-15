وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن مصر تُعد دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وتواجه تحديات معقدة تحيط بها من كافة الجهات، سواء في البحر الأحمر أو ليبيا أو السودان أو أثيوبيا، مشيرًا إلى أن هناك محاولات دائمة لـ"إلهاء" مصر وإضعاف دورها الإقليمي.

وأشار محمد نصر علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم، إلى أن قضية مياه النيل تمثل إحدى أبرز الأزمات التي تُستخدم للضغط على الدولة المصرية، موضحًا أن المخطط الأمريكي حول سدود إثيوبيا بدأ منذ عام 1964، كجزء من مشروع أكبر يستهدف التأثير على الأمن المائي المصري، في ظل تحركات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر نحو دعم الوحدة العربية.

وأكد وزير الري الأسبق، أن مشكلة سد النهضة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تخطيط أمريكي وتنفيذ إثيوبي، مبينًا أن مصر كانت قد وقعت إعلان مبادئ مع السودان وإثيوبيا، وهو ينص على ضرورة الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل بناء على دراسة استشارية دولية.