اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية في الكنترولات على مستوى الجمهورية.

وشملت النتيجة جميع الشعب الدراسية، سواء الشعبة العلمية (علوم ورياضة) أو الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين وطلاب الدمج.

وفور اعتماد النتيجة، أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وكذلك عبر الموقع الإخباري لصدى البلد، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس فقط، وذلك من خلال الرابط المخصص الذي تم تفعيله فور الإعلان الرسمي.

ويظهر للطالب في النتيجة مجموع درجاته التفصيلية، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، بالإضافة إلى موقفه من النجاح أو الرسوب، وتحديد ما إذا كان له دور ثانٍ في أي مادة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن المؤشرات النهائية للنتائج أظهرت تراجعًا طفيفًا في نسب التفوق بالمقارنة بالعام الماضي، حيث لم يتمكن أي طالب هذا العام من تحقيق الدرجة النهائية الكاملة، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على صعوبة بعض الأسئلة وتفاوت مستويات الامتحانات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تميزًا ملحوظًا في أداء بعض الطلاب، خصوصًا في الشعب العلمية، مع استمرار تفوق بعض مدارس المتفوقين رغم صعوبة الامتحانات.

ومن المقرر أن تصدر الوزارة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة تعلن فيه عن قائمة أوائل الجمهورية، متضمنًا أسماء الطلاب وصورهم، ومحافظاتهم، ومدارسهم، وكذلك مجموع درجات كل طالب. ويُنتظر أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة في احتفالية رسمية بحضور وزير التعليم، كما جرت العادة في السنوات السابقة.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بالهدوء وعدم التسرع في الحكم على النتائج، مؤكدة أن النتيجة تعكس مجهود كل طالب خلال عام كامل، وأن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بالاستمرار والاجتهاد فيما هو قادم.

كما أوضحت أن هناك فرصة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في بعض المواد، حيث يمكنهم أداء امتحانات الدور الثاني التي ستُعقد خلال الشهر المقبل، وفق جدول سيتم الإعلان عنه قريبًا.

النتيجة أصبحت متاحة الآن، ويمكن لأي طالب الدخول إلى موقع صدى البلد على الرابط الخاص بنا ، ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، والضغط على زر “عرض النتيجة”، ليظهر له بيان تفصيلي بدرجاته في كل مادة، وتقييم شامل لأدائه العام.

وتُعد نتيجة الثانوية العامة لحظة مفصلية في حياة كل طالب، إذ تحدد مستقبله الجامعي والمهني إلى حد كبير، ولذلك تحرص وزارة التعليم على توفير أقصى درجات الشفافية والدقة والعدالة في أعمال التصحيح والمراجعة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل دون زيادة أو نقصان.