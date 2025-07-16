مفيش حد زي أبويا.. رانيا فريد شوقي تعلق عن مقارنة أعمال محمد رمضان بوالدها

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مقارنة أعمال النجوم بأعمال والدهم لعل آخرهم الفنان محمد رمضان، موضحة بأن كل شخص لا يستطيع أن يكرر تجربة غيره فالزمن مختلف حتى إمكانيات السينما غير وقتنا الحالي.



وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة :"مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره لأن الزمن مختلف وغير من حيث السينما والإمكانيات، نجاح زمان كان أصعب ومكانش قبل كده في سوشيال ميديا والمواقع وكمية التلفيزيونات، دلوقتي الناس بقت معتمدة على الدعاية من خلال السوشيال ميديا، لكن زمان كان من خلال الإيفشات والجرايد".



وتحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تعاونها مع النجمة عبلة كامل في أكثر من عمل مثل مسلسل سلسال الدم ومسرحية غراميات عطوة، وفيلم حد السكين، مؤكدة أنها استمعت بالعمل معها كثيراً وأكثر ما كان يميزها هو بساطتها وتواضعها مع الجميع.



وسردت رانيا فريد شوقي سر نجاح أعمال عبلة كامل قائلة أن السيناريو المكتوب في الورق تقوم عبلة كامل بتحويله لطريقتها الخاصة وتُصيغه بشكل يناسب معها ولا تقول نفس الحوار المكتوب.