خبر يوجع القلب.. إيناس عز الدين تنعى ضياء عز الدين

نعت الفنانة إيناس عز الدين، المطرب ضياء عز الدين عضو فرقة الموسيقى العربية الذي توفي منذ قليل، معبرة عن حزنها الشديد.

وكتبت إيناس عز الدين عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “خبر يوجع القلب أستاذنا الفنان المحترم ضياء عز الدين اللي لسه كان معايا مافيش كام يوم في حفل وقعد معايا يتكلم ويقولي كلام حلو، واتصورنا سوا، وغنَّى وأسعد الناس بأخلاقه وصوته الجميل، الخبر نزل عليا زي الصاعقة، سبحان من له الدوام، إنا لله وإنا اليه راجعون اسألكم الفاتحة”.

خبر يوجع القلب استاذنا الفنان المحترم ضياء عز الدين اللي لسه كان معايا مافيش كام يوم في حفل و قعد معايا يتكلم و يقولي كلام حلو و اتصورنا سوا و غنى و اسعد الناس بأخلاقه و صوته الجميل الخبر نزل عليا زي الصاعقة سبحان من له الدوام انا لله و انا اليه راجعون اسألكم الفاتحة

وفاة ضياء عز الدين

توفي ضياء عز الدين إثر إجرائه عملية قسطرة في القلب، بحسب تصريحات صديقه المقرب عبر حسابه على فيسبوك.

وشارك الراحل ضياء عز الدين في عدد من الحفلات الغنائية برفقة فرقة الموسيقى العربية.