بطولة عمرو يوسف.. تأجيل طرح فيلم درويش الى 13 أغسطس

قرر صناع فيلم “درويش” الذى يقوم ببطولة الفنان عمرو يوسف تأجيل عرضه الى يوم 13 اغسطس المقبل حيث كان من المقرر أن يعرض فى 16 يوليو الحالي.

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى.

يدور الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويستعرض تحول البطل إلى شخصية شعبية، وهي تجربة جديدة بالنسبة لعمرو يوسف حيث تدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب .

فيلم ولاد رزق

من ناحية أخرى، كان أحدث أعمال عمرو يوسف هو فيلم "ولاد رزق 3"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، رزان مغربي، ونيكول سعفان.

العمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.