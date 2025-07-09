بفستان أبيض.. هنا الزاهد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حرصت الفنانة هنا الزاهد ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



وظهرت هنا الزاهد ، في الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الابيض، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تبرز جمالها.

أبطال فيلم ريستارت

ويشارك في بطولة فيلم ريستارت إلى جانب تامر وهنا، كل من باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم لاعب الكرة السابق ميدو، والفنانات رانيا منصور، شيماء سيف، وإلهام شاهين.

قصة فيلم ريستارت

وبين الكوميديا والرومانسية، يتناول “ريستارت” قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة، خصوصًا مع مشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف.





